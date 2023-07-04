حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها من خلال القصف الجوي والتوغل البري، وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن نحو 4 آلاف فلسطيني فروا من المخيم بحثاً عن ملاذ آمن، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى عشرة قتلى، ونحو 100 مصاب، فضلاً عن اعتقال 150 شخصاً.

وتناثر الركام صباح اليوم الثلاثاء في شوارع جنين، وتحدثت تقارير عن أضرار لحقت بمتاجر، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود بين حين وآخر في سماء المخيم، وقال السكان إن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المخيم، فيما التزم السكان في أنحاء الضفة الغربية بإضراب عام احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية طائرات مسيرة في غاراتها على المخيم والتي تعد الأوسع منذ 20 عاماً، واستولت على عدد من المنازل والبنايات ونشرت قناصتها فوق أسطحها، كما استخدمت نحو 150 آلية عسكرية وجرافات مدرعة وقوات خاصة في التوغل البري داخل المخيم، فيما يشهد المخيم حالياً اشتباكات وانفجارات متقطعة، وتهرع سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات.