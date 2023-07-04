عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف أن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق المسجد».

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، فقد فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل، إلى المسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فيما تواصلت الدعوات المقدسية إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.