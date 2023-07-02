وفاة وزير شؤون الأسرى الفلسطيني بحادث سير في الضفة الغربية

توفي وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، قدري أبوبكر، وشخصان كانا معه في السيارة، بحادث سير «مروِّع»، أمس، وقع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، حسب بيان للناطق باسم الشرطة الفلسطينية.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير قدري أبوبكر، مشيداً بـ«دوره الوطني المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية».

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن الحادث نجم عن تصادم سيارتين على طريق سريع نتيجة السرعة «على الأغلب»، لكنه أضاف أن «التحقيق جارٍ لمعرفة التفاصيل».

وإضافة إلى القتلى الثلاثة في الحادث نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، وحالتهم ما بين المتوسطة والخطرة.

شغل أبوبكر منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وهو منصب برتبة وزير، في عام 2014.