«كان يتألم ويرتجف».. مرافق نائل يروي تفاصيل الواقعة.. وما حدث في اللحظات الأخيرة

روى شاب فرنسي كان برفقة نائل المرزوقي في السيارة وقت إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة الفرنسية، تفاصيل الحادث في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لنائل بهدف «إثبات الحقيقة» للواقعة التي تسببت في اندلاع احتجاجات عارمة في فرنسا.

وقال الشاب بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه ونائل وصديق ثالث استعاروا سيارة «مرسيدس» وقرروا الذهاب في جولة حول نانتير في باريس، و«لم نكن تحت تأثير أي كحول أو مخدرات».

وأشار إلى أنهم لاحظوا دراجات نارية تابعة للشرطة تتبعهم لإيقاف السيارة، ثم اقترب أحد الضباط من الشباك وطلب من نائل أن يطفئ السيارة، مهددا بإطلاق النار عليه.

وتابع: «الضابط ضرب نائل بعقب بندقيته، ثم وصل الضابط الثاني مهددا: لا تتحركوا وإلا سأطلق رصاصة في رأسك».

وأضاف: الضابط الأول أعاد ضرب نائل بالبندقية فتحررت قدمه عن الفرامل مما أدى إلى تحرك السيارة، ليقوم الضابط الثاني بإطلاق الرصاص.

ووصف الشاب حالة نائل بعد إطلاق الرصاص عليه بأنه «كان يتألم ويرتجف»، وتابع: «كنت خائفا. ترجلت من السيارة وهربت. ظننت أنهم قد يطلقون النار علي».

تجدر الإشارة بأن الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي أثار موجة غضب في أنحاء فرنسا، حيث اندلعت تظاهرات وأعمال شغب في عدد من المدن.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1311 شخصا خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.