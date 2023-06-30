مقتل 100 شخص على الأقل في موجة حارة بالمكسيك

لقي 100 شخص على الأقل حتفهم في المكسيك خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.

وأدت موجة الحر، التي استمرت ثلاثة أسابيع هذا الشهر، إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء مع ارتفاع الطلب وأجبرت السلطات على تعليق الدراسة في بعض المناطق وتركت العديد من سكان المكسيك يعانون من شدة الحر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة المكسيكية قولها في تقرير عن درجات الحرارة المتطرفة، إن أكثر من ثلثي الوفيات كان في الأسبوع من 18 إلى 24 يونيو والباقي في الأسبوع السابق.

وعزت الوزارة جميع الوفيات تقريبا إلى الإصابة بضربة الشمس والقليل منها للإصابة بالجفاف. ووقع حوالي 64% من الوفيات في ولاية نويفو ليون الشمالية المجاورة لولاية تكساس.

وانخفضت درجات الحرارة في الأيام الماضية بفضل موسم الأمطار، لكن بعض المدن شمال البلاد لا تزال تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة؛ إذ سجلت في ولاية سونورا، يوم الأربعاء 49 درجة مئوية.