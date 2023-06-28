نجوم الرياضة ومشاهير الفن بفرنسا يستنكرون قتل الشرطة لـ"الملاك الصغير" في باريس

أعرب عدد من نجوم الرياضة ومشاهير الفن بفرنسا، عن استنكارهم لحادثة مقتل شاب من أصول جزائرية، برصاص الشرطة، الثلاثاء، بباريس.

وقال نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في تغريدة على تويتر، "أتألم مما يحدث لفرنسا (ي).. هذا الوضع غير مقبول"، مضيفا: "كل تفكيري مع أسرة نائل وأقاربه، هذا الملاك الصغير، غادرنا مبكرا".

من جانبه، هاجم لاعب المنتخب الفرنسي الآخر، جول كوندي، تعاطي بعض وسائل الإعلام والصحفيين الفرنسيين مع الحادث المأساوي، مشيرا إلى أن بعضهم ذهب في تغطيته نحو "تشويه الحقيقة وتحميل الضحية المسؤولية".

وأضاف مدافع نادي برشلونة في تغريدة له على تويتر، أعاد عدد من لاعبي منتخب "الديوك" مشاركتها، إن هذه الطريقة "قديمة لإخفاء المشكلة الحقيقية"، في إشارة منه إلى مشكلة العنصرية.

كما تفاعل الممثل الفرنسي، عمر سي، أيضا مع حادثة مقتل الشاب البالغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة عند نقطة مرورية بالقرب من باريس، قائلا: "تفكيري وصلواتي لعائلة نائل وأقاربه"، معربا عن آماله في قيام العدالة بـ"تكريم ذكرى الطفل".

بدوره، قال لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ماتيس تيل، على إنستغرام: كان عمرك 17 عاما، وعمري 18 عاما.. كلانا أتينا من ضواحي باريس.. أقول لنفسي بألم إنه كان من الممكن أن أكون أنا (ضحية الحادثة)".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت وكالتا فرانس برس ورويترز من صحته، رجلي شرطة، وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

والضحية من عائلة جزائرية واسمه الأول نائل، حسبما قال أحد الجيران ومعارف الأسرة لـ"رويترز".

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مقتل الشاب بأنه "لا يغتفر"، في انتقاد نادر لقوات إنفاذ القانون بعد ساعات من الحادث الذي فجر أعمال شغب.

ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته.

ووقف البرلمان الفرنسي دقيقة صمت حداداً على روح نائل.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء بعد اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصا في أعمال شغب خلال الليل، لا سيما في ضاحية نانتير بباريس التي يعيش فيها الضحية، حيث قام شبان بإحراق سيارات وإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.

وقال ماكرون للصحفيين في مرسيليا "لدينا شاب صغير قتل... وهو أمر لا يمكن تبريره ولا يغتفر".

وأضاف "لا شيء يبرر موت شاب صغير" قبل أن يطالب القضاء بالتحرك.