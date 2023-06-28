روسيا تفرض غرامة مالية كبيرة على "غوغل"

أعلنت محكمة منطقة برسنينسكي في موسكو أنها قررت فرض غرامة كبيرة على شركة غوغل لتأخرها عن دفع غرامات سابقة.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية: "أمرت محكمة منطقة برسنينسكي في موسكو بتغريم شركة غوغل بأربع مليارات روبل، وذلك كغرامة لها على عدم التزامها بدفع غرامات كانت قد فرضت عليها سابقا في روسيا".

وأضاف المنشور: "صدرت الغرامة الجديدة بحجم مضاعف، فبالإضافة إلى الغرامة السابقة يجب على غوغل أن تدفع 4 مليارات روبل لخزينة الدولة الروسية كغرامة لها عن عدم تسديد الغرامات السابقة".

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية قد ارتأت في فبراير 2022 أن قواعد موقع "يوتيوب" التابع لغوغل "غامضة ومتحيزة ولا يمكن التحسب لها" الأمر الذي ينتهك مصالح المستخدمين ويحد من منافسة المواقع الأخرى، وخلصت الهيئة إلى أن هذه السياسة من قبل "يوتيوب" تمكن الشركة التي تديره من حظر حسابات المستخدمين دون سابق إنذار وتبرير.

بناء على المعطيات الواردة أعلاه قررت الهيئة الروسية في يوليو من العام نفسه فرض غرامة قدرها مليارا روبل على شركة غوغل، وكان من المفترض أن تدفع غوغل هذه الغرامة في غضون شهرين من تاريخ إصدار القرار.