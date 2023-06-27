الرئاسة الفلسطينية: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار».

جاء ذلك رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى قيام دولة مستقلة لهم.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الدولة الفلسطينية «قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها».

وقال أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو «تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية».

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى «التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية».

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، عن نتنياهو تأكيده خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قبل أيام، على رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقوله إنه «ينبغي قطع تطلعاتهم (الفلسطينيون) لدولة».

وذكر نتنياهو أن إسرائيل تستعد للفترة التي تلي رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي على استعداد لمساعدة السلطة الفلسطينية اقتصادياً من أجل تجنب انهيارها.