إضافة في نهاية خبرالرئاسة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار».

جاء ذلك رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى قيام دولة مستقلة لهم.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الدولة الفلسطينية «قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها».

وقال أبوردينة إن تصريحات نتنياهو «تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية».

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، لاسيما الإدارة الأميركية، إلى «التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية». ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، عن نتنياهو تأكيده خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست الإسرائيلي قبل أيام، رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقوله إنه «ينبغي قطع تطلعاتهم (الفلسطينيون) لدولة».

يأتي ذلك في وقت قالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على بناء المستوطنات وافقت على أكثر من 5000 منزل جديد في المستوطنات. الوحدات في مراحل مختلفة من التخطيط، لم يتضح على الفور متى سيبدأ البناء.