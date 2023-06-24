بايدن بحث هاتفياً مع قادة دول غربية الأزمة الروسية

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن بحث هاتفياً السبت مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطوّرات الأزمة في روسيا حيث تشنّ مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرّداً مسلّحاً.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا "الوضع في روسيا" و"أكّدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أنّ بايدن، إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين أميركيين كبار آخرين، أُطلعوا على "آخر التطوّرات في روسيا".

وأضاف المصدر ذاته أنّ "الرئيس ونائبة الرئيس سيواصلان الاطلاع (على المعلومات) طيلة اليوم".

وفي وقت سابق، تحدّث وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع نظرائه من دول مجموعة السبع، وفقاً لوزارة الخارجية.