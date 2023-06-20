الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اعتباراً من أمس.

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفياً، التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وبحث سموه مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.