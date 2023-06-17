مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم بلاده للإمارات في استضافة «COP28»

أكد المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، دعم بلاده لدولة الإمارات في استضافتها مؤتمر الأطراف (COP28)، بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب دعمها للأمم المتحدة في أداء دور مهم في معالجة تغير المناخ.

وقال المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) الدكتور سلطان أحمد الجابر، سيحقق نتائج مهمة وإيجابية.

وأضاف أنه ينبغي أن يجمع مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بين ولايته وجدول أعماله الحالي، وموارده ووسائله ومراعاته الظروف والأولويات الخاصة بكل دولة، لتحليل أهمية المناخ بالنسبة للأمن، وينبغي أن يلتزم نهجاً يركز على مواجهة التحديات، وتحديد الأسباب الجذرية للمخاطر الأمنية، واقتراح حلول فعالة.