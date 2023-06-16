زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقةً قرب تونجا

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مملكة تونجا جنوب المحيط الهاديء، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 280 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتراً.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة ، بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

كما أكد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت سبع درجات.