الولايات المتحدة ترسل غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية

أرسلت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى في 6 سنوات غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل نحو 150 صاروخاً من طراز توماهوك.

يأتي ذلك بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية رداً على التدريبات بالذخيرة الحية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووصلت الغواصة (يو إس إس ميشيغان)، التي تعد أحد الأصول الرئيسية للبحرية الأميركية، بعدما تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنه مع نشر (يو إس إس ميشيغان)، ستجري القوات البحرية الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات على تعزيز قدرات عملياتهما الخاصة وقدراتهما المشتركة على التعامل مع التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

أضافت أن الغواصة الأميركية وصلت إلى ميناء بوسان في جنوب شرق البلاد لكنها لم تذكر المدة التي ستبقى فيها في المياه الكورية الجنوبية.