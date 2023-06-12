الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة الصومالية، أعلنت أول من أمس، أن ستة مدنيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وجرح 10 مدنيين في هجوم إرهابي على فندق «بيرل بيتش» بمقديشو، لافتة إلى مقتل جميع المهاجمين بعد حصار دام ست ساعات، وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ 84 شخصاً بينهم نساء وأطفال كانوا في الفندق. من ناحية أخرى، عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الصومال في حادث انفجار ذخائر وقع جنوب العاصمة مقديشو، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 22 شخصاً بينهم طفلان على الأقل في انفجار ذخائر في الصومال على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، قبل يومين، وقال مسؤولون إن معظم الضحايا أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه.