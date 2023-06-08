مهاجم بسكين يصيب عددا من الأطفال في بلدة فرنسية بجبال الألب

هاجم رجل مسلح بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية أنسي في الألب الفرنسية، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح.

واثنان من الأطفال الذين يعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالى ثلاث سنوات، والبالغ، في حالة حرجة وبين الحياة والموت في مستشفى، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

واعتُقل المنفذ في موقع الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 9.45 صباحا (07.45 ت غ).

وقال للشرطة إنه طالب لجوء سوري، حسبما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

وكان مسؤولون محليون ومصدر أمني قد أفادوا في وقت سابق عن جرح ستة أطفال وشخص آخر.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجوم الذي وصفه بأنه "جبان".

وكتب على تويتر "الأمة في حالة صدمة. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ".

ووصف النائب المحلي أنطوان أرمان الهجوم بأنه مقيت.

وأشارت قناة بي إف أم تي في إلى أن نواب البرلمان في باريس قطعوا نقاشاتهم للوقف دقيقة صمت من أجل الضحايا.

