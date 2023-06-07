الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الـ 5 في القاهرة

يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وجلسته الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 يونيو الجاري في القاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، عضوا المجموعة.

وحسب جدول الأعمال يشارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، حيث يشارك محمد اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ويتم خلالها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2022م، والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 32 المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتشارك ناعمة عبدالله الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث ستعتمد اللجنة مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وسيتم مناقشة مدى الحاجة الى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، ومستجدات الترتيب لعقد ندوة (حماية القيم المجتمعية في العالم العربي).

كما يشارك أحمد حمد بوشهاب في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي تناقش الموضوعات المالية، ومسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، ومتابعة التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والاطلاع على المذكرة المحالة من هيئة مكتب البرلمان العربي حول حث الدول العربية على التعاون مع الجهاز العربي للتسويق، ومذكرة حول القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 32 المنعقد في مدينة جدة.

وتشارك شذى النقبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التي تناقش مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2022م، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، والمذكرة المحالة من مكتب البرلمان العربي بشأن حث الدول العربية على الانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، ومذكرة الأمانة العامة حول قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 32 المنعقدة في جدة والخاصة بالجوانب التشريعية وحقوق الإنسان.

