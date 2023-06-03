التحقيقات فى حادث قطارات الهند : قطار كورومانديل السريع دخل إلى الخط الخطأ واصطدم بقطار بضائع متوقف

كشفت التحقيقات المبدئية فى حادث قطارات الهند الثلاثة مساء أمس الجمعة عن أن قطار كورومانديل السريع الذي ضلع في حادث السكك الحديدية المأساوى في ولاية أوديشا الهندية دخل في خط حلقى جانبى بطريق الخطأ واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك وذلك بدلا من السير فى الخط الرئيسى قبل محطة باهاناجار بازار مباشرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية اليوم السبت.

وانقلبت عربات قطار "بنجالورو- هورا سوبرفاست إكسبريس" الآخر بعدما اصطدمت بعربات قطار كورومانديل السريع التي تناثرت على المسار المحاذي.

وبينما كان قطار كورومانديل السريع يسير بسرعة 128 كيلومترا في الساعة، كان قطار "بنجالورو- هورا سوبرفاست إكسبريس" يسير بسرعة 116 كيلومترا في الساعة. وذكرت مصادر أنه تمت إحالة التقرير إلى مجلس السكك الحديدية.

وارتفعت حصيلة قتلى اصطدام القطارات الثلاثة ، في منطقة بالاسور الهندية بولاية أوديشا، إلى 288 شخصا على الأقل، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في الهند، منذ عقود.