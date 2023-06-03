الكرملين يحظر الصحافيين الغربيين من حضور منتدى اقتصادي روسي

قال الكرملين اليوم السبت إن الصحافيين من "الدول غير الصديقة" لن يُسمح لهم بحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي يستغله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين الدوليين.

يقام المنتدى في سان بطرسبرج منذ 1997 وينظر إليه كثير من المسؤولين على أنه نظير روسي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ولم يُحظر حضور الصحافيين الغربيين من قبل إطلاقا للمنتدى بتلك الصورة الكبيرة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة تاس الروسية للأنباء "تقرر بالفعل في هذه المرة عدم التصريح لوسائل الإعلام من الدول غير الصديقة بدخول المنتدى".

وأضاف بيسكوف "الاهتمام بالمنتدى رائع دوما، سيعمل جميع الصحافيين الآخرين في المكان". و"الدول غير الصديقة" مصطلح تستخدمه موسكو لوصف الدول التي وقعت عليها عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا.