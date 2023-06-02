اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التعاون بشأن الصواريخ الكورية الشمالية

اتفقت اليابان والولايات المتحدة، في اجتماع لوزيري دفاع البلدين في طوكيو، أمس، على تعزيز التعاون بشأن الصواريخ الكورية الشمالية.

ودان وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي لويد أوستن عقب الاجتماع، إطلاق كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً بالستياً تزعم بيونغ يانغ أنه قمر اصطناعي. وقال هامادا إن اليابان والولايات المتحدة إضافة إلى كوريا الجنوبية، ستتحد لمواجهة الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، مؤكداً ضرورة الاستعداد الكامل لإطلاق بيونغ يانغ مزيداً من الصواريخ. وقال وزير الدفاع الأميركي، إن «البرامج النووية والصاروخية الخطرة والمزعزعة للاستقرار للدولة المنعزلة، تهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتنتهك القوانين الدولية».

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن أوستن التقى بصورة منفصلة، مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا. كما التقى أوستن برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وذكرت كيودو أن الوزراء اليابانيين ووزير الدفاع الأميركي، اتفقوا في طوكيو على تعميق تعاون الدولتين مع كوريا الجنوبية وأستراليا، وذلك بعد يوم من إخفاق كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي.