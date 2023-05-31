أميركا: تجنباً للحرب العالمية الثالثة نعارض ضرب كييف للداخل الروسي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد تجنب الحرب العالمية الثالثة، وبالتالي تقف ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحافي، عندما سئل عن سبب معارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية: "لتجنب الحرب العالمية الثالثة".

كما أعرب كيربي عن أمله في التوصل إلى فهم مشترك بأن الصراع في أوكرانيا قد تصاعد بالفعل.

وأكد أن "الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وأسلحة أخرى".

وقال: "لدينا حزمة مساعدات جديدة وهي الحزمة الـ39 من نوعها. هذه الحزمة التي نعلن عنها اليوم تهدف إلى تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت".

وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينجر" وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة لمنظومة "هيمارس" الصاروخية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض مساء اليوم، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية، أن "قيمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تقدر بـ300 مليون دولار، وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".

وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".