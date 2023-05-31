الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالقاهرة

شاركت دولة الإمارات، في أعمال المؤتمر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

ترأس وفد الدولة، لحضور المؤتمر، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة محمد سهيل النيادي، بمشاركة وفود من 17 دولة بجانب المفوضية الأوربية والأمم المتحدة.

وناقش المؤتمر على مدار يومين الموضوعات الخاصة بكيفية الحد من المخاطر الناجمة عن المواد الخطرة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتعزيز التعاون بين الدول العربية من جانب، ومع الاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية من جانب آخر.

وأشاد مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية فادي اشعيا، بمشاركة دولة الإمارات الإيجابية في أعمال المؤتمر وحرصها الدائم على التعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لتحاشي مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية.

وعرضت الوفود المشاركة في المؤتمر تجاربها المختلفة في مجال تخفيف المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتحديات التي تواجه جميع الدول وأهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال.