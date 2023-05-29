«الهلال الأحمر» تقدّم حزمة جديدة من المساعدات للسودانيين في تشاد

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جسراً جوياً إلى مطار أبشي غرب تشاد تنقل من خلاله حزمة جديدة من المساعدات، للحد من التداعيات الإنسانية على الأشقاء السودانيين الذين تأثروا من الأحداث في بلادهم، وعبروا الحدود إلى تشاد المجاورة، وذلك ضمن استجابة الهيئة الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين في الدول المجاورة للسودان.

وتتضمن المساعدات كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية المتنوّعة، والتي تأتي استمراراً للبرنامج الإغاثي الذي بدأته الهيئة منذ تفاقم الأوضاع على الساحة السودانية، حيث تم تقديم مساعدات مماثلة في الآونة الأخيرة عبر مطاري بورتسودان في شرق السودان وأبشي على الحدود السودانية التشادية.

وأكدت الهيئة أنها تنسق مساعداتها وفقاً لمتطلبات كل مرحلة، وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية وتعمل على تخفيف وطأتها على المتأثرين، مشيرة إلى أنها لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحدث فرقاً في جهود الإغاثة الإنسانية على الساحة السودانية.

وقالت الهيئة في بيان، إن جهودها في هذا الصدد مستمرة من أجل تحسين الظروف الاستثنائية للمتأثرين، والتزاماً بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء في السودان، وتعزيزاً لمبادراتها المتواصلة في مختلف المجالات التنموية على الساحة السودانية التي توليها اهتماماً كبيراً.