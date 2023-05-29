الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان في جولة الإعادة

إسطنبول - رويترز

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار اليوم الأحد فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات .

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كمال كيليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة. وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.