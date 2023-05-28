سنان أوغان يدلي بصوته بالانتخابات في أنقرة

أدلى المرشح الرئاسي في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، الأحد، بصوته في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية في العاصمة أنقرة.

وشارك أوغان، الذي كان مرشحا بالجولة الأولى عن تحالف "أتا"، في الانتخابات بمدرسة "كوجا تبه معمار كمال"، بمنطقة "تشانكايا" بالعاصمة أنقرة، حيث وضع صوته في الصندوق الانتخابي 1276.

وأفاد أوغان في تصريح صحافي عقب التصويت "الانتخابات ستجلب الاستقرار، وهذه الانتخابات ستكون خيرا للبلاد والشعب".