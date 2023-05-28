كيليتشدار أوغلو: التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التركية يجرى " في ظروف صعبة"

أدلى مرشحا الرئاسة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو بأصواتهما في الجولة الثانية من الانتخابات اليوم الأحد.

وأدلى كيليتشدار بصوته في مدرسة في العاصمة أنقرة، في حين أدلى أردوغان بصوته في اسطنبول.

وقال كيليتشدار " أدعو جميع المواطنين للتوجه إلى مراكز الاقتراع للقضاء على القمع والقيادة السلطوية وإحلال الحرية والديمقراطية الحقيقة في هذه البلاد". كما دعا أنصاره لحماية صناديق الاقتراع" لأن هذه الانتخابات تجرى في ظروف صعبة للغاية".

وقال أردوغان أثناء إدلائه بصوته في اسطنبول إن هذه أول جولة إعادة للانتخابات تجرى في تاريخ تركيا. وأشاد بحجم المشاركة خلال الجولة الأولى التي أجريت في 14 مايو الجاري، وقال إنه يتوقع تسجيل حجم مشاركة كبير خلال هذه الجولة أيضا.

ويشار إلى أن 87% ممن يحق لهم الادلاء بأصواتهم شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات.