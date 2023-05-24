برفقة ملك ماليزيا.. خالد بن محمد بن زايد يزور معرض "الملاحة والفضاء"

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" وذلك برفقة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.

واطّلع سمو ولي عهد أبوظبي، خلال جولة تفقدية بالمعرض ضمن زيارة سموه الرسمية لماليزيا، على أجنحة عدد من شركات تكنولوجيا الملاحة والفضاء الماليزية المشاركة، إضافةً إلى جناح مجموعة إيدج الإماراتية.. وشاهد مجموعة من العروض الجوية من بينها عرض لفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

وخلال زيارة سموّه للمعرض، وقّعت شركة "كاركال" إحدى شركات مجموعة إيدج اتفاقية مع شركة كيتيك آسيا الماليزية لتعزيز سُبل التعاون وتطوير آفاق الشراكة بينهما.

رافق سموّه، خلال الجولة التفقدية بالمعرض .. كلّ من سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا.