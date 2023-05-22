وميض ساطع يظهر في سماء استراليا

قام السائق استرالي جيم روبرتسون بنشر صور لضوء ساطع في السماء، حيث سجلت كاميرا الفيديو المثبتة أمام السائق هذه اللحظة الاستثنائية السماء عندما أضاءت في الساعة 9.22دقيقة مساء في ليل يوم السبت الماضي بينما كان يقود سيارته في شارع "يونيفرستي رود" في مدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وظهر العديد من التقارير في كوينزلاند عن ظهور وميض ازرق واخضر وابيض، وحتى برتقالي سطع على نحو شديد، وتلا ذلك سماح صوت عال في أنحاء المنطقة.

وقال روبرتسون انه شاهد وميضا ضوئيا قويا في السماء، لم يستمر في السماء سوى بضعة ثوان. وأضاف لنشرة اخبار التاسعة "شعرنا بالرعب واعتقدنا أن البلاد تعرضت لغزو، او ان طائرة ما انفجرت في أسماء اما انها قطع صاروخ فضاء سقطت علينا".

ووصف الرجل ما حدث بانه تجربة حظ لالتقاط الوميض بالكاميرا المثبتة على السيارة.

وشاهد هذا الوميض، او الضوء البراق السكان في ولاية كوينزلاند بدءً من أقصى غرب هذه الولاية الى مدينة كوكتاون في الشمال، في حين ان السكان في مدينتي بيرث وسيدني قالوا انهم شاهدوا هذه الظاهرة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية من جامعة استراليا الوطنية الدكتور براد تاكر انه من المؤكد بانه نيزك. وأضاف ان هذا الحادث على الأرجح ناجم عن نيزك ينطلق بين كوكبي المريخ وجوبيتر. وقال "عندما اصطدم هذا النيزك بالغلاف الجوي للأرض، تشكل هذا الوميض اللامع وهذا العرض الذي ظهر في السماء. واكد الدكتور تاكر على ان النيزك يمكن ان ينطلق بسرعة تصل الى مابين مائة ألف الى 150الف كيلومتر في الساعة، مشيراً الى ان الصوت الذي سمعه سكان هذه المنطقة فيما بعد ناجم عن تحطم النيزك لدى اقترابه من الأرض.

وقالت بعض التقارير إن هذا النيزك ربما اصطدم بمنطقة كرويدون، التي تبعد عن تاونسفيل نحو 600كيلومتر. وذكر بعض سكان كرويدون المحليين انهم سمعوا دوياً عالياً حتى انهم شعروا بأن منازلهم كانت تهتز في ذلك الوقت.