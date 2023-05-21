«أتراك الخارج» يبدأون التصويت في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 مايو الجاري، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض جولة إعادة أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.

وفي تركيا، يتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو الجاري للاختيار بين المرشحين، وستكون هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وفي الخارج، يمكن لنحو 3.4 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وتستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم، التي تضم ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، ويحق لنحو 1.5 مليون شخص منهم التصويت في الانتخابات.