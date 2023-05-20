الجروان يطالب من كازان بتكثيف جهود نشر قيم التسامح و السلام حول العالم

طالب أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية حول العالم من أجل نشر ثقافة التسامح و السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية ( روسيا – العالم الاسلامي ) المنعقدة بكازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بحضور رستم مينيكانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا – العالم الإسلامي) وممثلي أكثر من ٤٦ دولة إسلامية حول العالم و وفود منظمات دولية إسلامية إلى جانب رؤساء وممثلي الدول والمنظمات والمؤسسات الدينية والثقافية .

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إن المجلس يولي أهمية قصوى لنشر قيم التسامح والسلام والمحبة وإبراز المبادئ الروحانية والإنسانية لدى الأديان بهدف تعزيز السلام العالمي والتعايش السلمي لدى المجتمعات والشعوب.

ودعا إلى تشكيل مجموعة من علماء الدين مهمتها القيام نشر القيم الإنسانية مؤكدا استعداد المجلس للعمل المشترك مع الجميع من أجل تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامة في العالم .

على صعيد متصل التقى الجروان .. ألبرت خابيبولين عضو مجلس الدولة (البرلمان) بجمهورية تتارستان رئيس لجنة هيكل الدولة والحكم الذاتي المحلي.

استعرض معاليه خلال اللقاء نبذة عن المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي وجمعيته العمومية ودورها وأنشطتها المختلفة في تعزيز ثقافة التسامح والسلام .. و قدم دعوة لمجلس الدولة التتارستاني للانضمام للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

من جانبه رحب خابيبولين بالجروان مشيدا بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأكد دعم بلاده و برلمانها للمجلس و توجهاته الإنسانية السامية.

و على هامش مشاركة الجروان زار معاليه مركز يارديم لرعاية المكفوفين في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، الذي يعتبر المركز الوحيد في روسيا الذي يعتمد على المساعدات والتبرعات الخاصة فقط وهو متخصص في دعم وتحسين حال أصحاب الهمم.

و استمع إلى شرح من القائمين على المركز وأشاد بجهوده في دعم أصحاب الهمم والعناية بهم منوها بدورهم الكبير في تنمية المجتمعات.

