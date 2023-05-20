الجنائية الدولية تأسف لوضع مدعيها العام على قائمة المطلوبين في روسيا

قالت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت إن وضع المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها على قائمة المطلوبين في روسيا أمر مثير للقلق الشديد ويدعو للأسف.

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت أمس نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن الوزارة وضعت المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة المطلوبين لديها.

وصدرت التصريحات اليوم عن رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المكونة من 123 عضوا.