الامارات تؤكد موقفها الثابت والداعم للسلام في أوكرانيا عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. واطلع سموه من الرئيس الاوكراني على تطورات الاوضاع في بلاده، وأعرب عن موقف الامارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى فلوديمير زيلينسكي، فيما حمله الرئيس الأوكراني نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.