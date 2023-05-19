ملك البحرين حمد بن عيسى يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة

أعرب عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عن ترحيبه بالزعماء العرب في مملكة البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024.

ودعا في كلمته أمام القمة العربية، اليوم الجمعة، بجدة، إلى "السلام العادل كحل للقضايا العالقة، ودعم مصر بملف النيل، متمنيا النجاح لدولة الإمارات في تنظيم cop28".

وأوضح ملك البحرين أن "نهج السلام العادل والشامل لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة، دون استثناء".

ورحب ملك البحرين "أشد الترحيب، بالمساعي العربية الجادة التي نجد فيها بوادر مبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن، والمتمثلة في: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية، واستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن والجهود الجادة لحل أزمتها، والعود الحميد للشقيقة سورية إلى بيت العرب الكبير".

وأكد على هذا الصعيد، "ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة إلى جانب حقوق الشقيقة مصر في مياه النيل، وبالعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعربعن تمنياته بأن تنجح "جهودنا المشتركة في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، لعودة الأمن والسلم لشعوب البلدين والدول المجاورة، وليستعيد العالم عافيته الاقتصادية والبيئية التي تنهكها آلة الحرب".

وأضاف "كما ويحدونا الأمل، بأن يحالف التوفيق والنجاح أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي سيقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نهاية العام الجاري".