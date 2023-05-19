كييف تعلن إسقاط 29 صاروخاً روسياً من 30 أطلقتها موسكو

أعلن الجيش الروسي أمس تدمير كل أهداف ضرباته الليلية على أوكرانيا، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخاً أطلقتها موسكو.

وفيما أعلنت الحكومة الصينية أن مبعوثها الخاص المبعوث الصيني، لي هوي، عقد اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، قال الكرملين إن وفداً من دول إفريقية يأمل تقديم مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سيزور موسكو.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء، أمس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن روسيا قصفت أهدافاً عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «دُمّرت كل الأهداف المحدّدة»، مشيرة إلى أن قواتها أصابت «مخزوناً كبيراً من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية». وفي كييف قال مسؤولون إن روسيا أطلقت صواريخ كروز على العاصمة الأوكرانية ومنطقة أوديسا في وقت مبكر أمس ، في أحدث اختبار ليلي للدفاعات الجوية الأوكرانية التي أسقطت 29 منها.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية للمنطقة، إن شخصاً قتل إثر صاروخ روسي اخترق مصنعاً في منطقة أوديسا.

وفي بكين قالت الحكومة الصينية، أمس، إن مبعوثها الخاص عقد اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين، إن الاجتماع جاء خلال نقاشات بين المبعوث الصيني، لي هوى، ووزير الخارجية الأوكراني . وفي موسكو قال الكرملين أمس، إن وفداً من دول إفريقية يأمل تقديم مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، سيزور موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستكون مستعدة للإنصات إلى «أي مقترحات» تساعد على حل الصراع.