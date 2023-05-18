الإمارات تتضامن مع إيطاليا وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الجمهورية الإيطالية في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم إميليا رومانيا الواقع وسط البلاد، والتي خلّفت العديد من القتلى والجرحى، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإيطالية وللشعب الإيطالي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

