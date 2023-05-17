وزير داخلية تركيا: نستعد ليكون أردوغان رئيساً مرة أخرى

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، عن آخر الاستعدادات قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو. وأضاف: «بدأنا استعداداتنا لأن تتجلى إرادة الديمقراطية في 28 من مايو، ليكون أردوغان رئيساً لبلادنا مجدداً».

وقال صويلو لقناة «سكاي نيوز عربية» رداً على سؤال بشأن استعدادات الجولة الثانية، ودعوة الاتحاد الأوروبي تركيا لتصحيح النواقص في العملية الانتخابية: «لسنوات حاولت القوى الخارجية أن تزعزع الوحدة الوطنية وتفسد الديمقراطية في بلادنا، البعض يأخذ الإذن والوصاية من تلك القوى، ورغم ذلك هم الآن يراقبون كيف تسير الديمقراطية في تركيا، لا يهمنا أحد منهم حتى لو كانت الولايات المتحدة».

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات التركية أحمد ينار، الاثنين، النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التركية بعد فرز الأصوات جميعها، لتكون البلاد على موعد جديد مع جولة إعادة. وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.4% وكمال كيليتشدار أوغلو على 44.96% من الأصوات. وجولة الإعادة ستكون يوم 28 من مايو الجاري، بعد أسبوعين من الآن تحديداً.