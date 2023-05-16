الكرملين: "أسئلة كثيرة" تحتاج معالجة قبل تمديد اتفاق الحبوب

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن "أسئلة كثيرة" لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحرا، والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتبارًا من الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الجزء الذي يهمنا من الاتفاق. الآن علينا اتخاذ قرار".

وتؤكد موسكو أن ما زالت هناك عقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب ومن ثم فهي تهدد بالانسحاب من الاتفاق.