بالأرقام.. أردوغان في المركز الأول بأغلب مناطق الزلزال

كشفت وسائل إعلام تركية أن المحافظات الـ11 التي ضربها الزلزال المدمر وتوابعه في السادس من فبراير الماضي، منح أغلبية سكانها إلى رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالإعلان عن جولة إعادة مع منافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وبحسب التلفزيون التركي TRT فإن مراكز الاقتراع أقيمت داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة جنوبي تركيا، وسط تدابير مختلفة اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات التركية في 11 ولاية متضررة لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ومن دون أي عوائق، وجاء أردوغان في المركز الأول ب 8 محافظات من أصل 11 ضربها الزلزال وتوابعه.

وأضاف التلفزيون في تقرير له على موقعه الإلكتروني، أنه على الرغم من الدمار الهائل والخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي خلفها زلزال العصر، فإن ردة فعل حكومة الرئيس أردوغان كانت سريعة وفعالة، إذ سخّر كل موارد الحكومة لمساعدة منكوبي الزلزال ونشرَ وزراءه وكبار المسؤولين على المناطق المتضررة للعمل على حل المشاكل فورياً من خلال تواصلهم المباشر مع السكان، وأعلن أردوغان مطلع الشهر الماضي أن الحكومة ستنشئ 650 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة بسبب كارثة الزلزال، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تسليم 319 ألف منزل إلى أصحابها في غضون عام.

وتابع التقرير أن أردوغان لم يكتف بتقديم الوعود وحسب، بل باشر على الفور بتقديم المنح المالية العاجلة للمنكوبين وبناء الملاجئ المؤقتة. وفي حين قام بوضع أساسات عدد كبير من المساكن والمستشفيات والمدارس في الولايات المتضررة، سلّم مطلع أبريل مفاتيح 1164 شقة إلى أصحابها ضمن مشاريع الإسكان الجماعي التي تنفذها إدارة "توكي" للإسكان الجماعي، الحكومية، فضلاً عن حضور أردوغان ووزرائه ومساعديه طوال الأشهر الثلاثة الماضية في المناطق المنكوبة وتواصلهم مع السكان من أجل إيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، مما عزّز الثقة بين الناخبين والحكومة التركية، وبدا ذلك واضحاً في منح أصواتهم لأردوغان وتحالفه.

نتائج انتخابات الرئاسة التركية 2023 في مناطق الزلزال

1- كهرمان مرعش

رجب طيب أردوغان: 71.88%

كمال كيليتشدار أوغلو: 22.20%

سنان أوغان: 5.50%

محرم إنجه: 0.42%

2- غازي عنتاب

رجب طيب أردوغان: 59.79%

كمال كيليتشدار أوغلو: 34.59%

سنان أوغان: 5.18%

محرم إنجه: 0.41%

3- شانلي أورفا

رجب طيب أردوغان: 62.01%

كمال كيليتشدار أوغلو: 36.06%

سنان أوغان: 1.59%

محرم إنجه: 0.34%

4- ديار بكر

رجب طيب أردوغان: 26.48%

كمال كيليتشدار أوغلو: 71.95%

سنان أوغان: 1.26%

محرم إنجه: 0.31%

5- أضنة

رجب طيب أردوغان: 43.92%

كمال كيليتشدار أوغلو: 50.89%

سنان أوغان: 4.81%

محرم إنجه: 0.38%

6- أديامان

رجب طيب أردوغان: 66.20%

كمال كيليتشدار أوغلو: 31.24%

سنان أوغان: 2.18%

محرم إنجه: 0.38%

7- عثمانية

رجب طيب أردوغان: 62.31%

كمال كيليتشدار أوغلو: 30.74%

سنان أوغان: 6.41%

محرم إنجه: 0.54%

8- كيليس

رجب طيب أردوغان: 65.55%

كمال كيليتشدار أوغلو: 26.96%

سنان أوغان: 6.81%

محرم إنجه: 0.68%

9- ملاطية

رجب طيب أردوغان: 69.39%

كمال كيليتشدار أوغلو: 27.02%

سنان أوغان: 3.25%

محرم إنجه: 0.34%

10- إيلازيغ

رجب طيب أردوغان: 67.18%

كمال كيليتشدار أوغلو: 28.21%

سنان أوغان: 4.31%

محرم إنجه: 0.30%

11- هاطاي

رجب طيب أردوغان: 48.03%

كمال كيليتشدار أوغلو: 48.07%

سنان أوغان: 3.57%

محرم إنجه: 0.33%