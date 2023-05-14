معركة أرقام بين أردوغان ومنافسه أوغلو بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع

بدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تفيد وسائل الإعلام الرسمية بتقدّمه، ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو الذي يقول إنه حصل حتى الآن على النسبة الأكبر من الأصوات.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان تصدّر مساء الأحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 40 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وأضافت الوكالة أنه حتى الآن، حاز أردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاما، 52.4 في المئة من الأصوات مقابل 43.8 في المئة لمرشح المعارضة كيليتشدار أوغلو.

وحصل المرشح الثالث في السباق سنان أوغان على حوالي 5 في المئة من الأصوات.

إلا أن كيليتشدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدما على أردوغان.

وكتب على تويتر "نحن في الصدارة"، رافضا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

بدوره، طلب رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي قد يعيّن نائبا للرئيس إذا فاز كيليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

من جهة ثانية، أظهرت أرقام محطة "هالك تي في" التلفزيونية المقربة من حزب الشعب الجمهوري مساء الأحد تقدما طفيفا لكيليتشدار أوغلو بنسبة 47.71 % مقابل 46.5 % لأردوغان.

من جهتها، أفادت وكالة "أنكا" الخاصة أن أردوغان حصل على 47.6 في المئة من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 46.6 في المئة من أكثر من نصف (52 %) البطاقات التي فرزت حتى الآن.