النتائج الأولية لانتخابات تركيا تظهر تقدم أردوغان على منافسه أوغلو

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد تقدم رجب طيب أردوغان بعد حصوله على 59.47 بالمئة من الأصوات مقابل 34.79 بالمئة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، رغم أن منظمي استطلاعات الرأي توقعوا أن يضيق الفارق في السباق المحتدم.

وقالت قناة خبر ترك وقنوات تركية أخرى إن النتائج الأولية إلى جاءت بعد أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع استندت إلى إحصاء 9.1 بالمئة من الأصوات.

ورفع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في وقت سابق حظرا على النشر وطالب بالانتظار حتى يعلن المجلس النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تفوق كليتشدار أوغلو الذي تعهد بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان الممتدة منذ 20 عاما.