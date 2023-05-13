الرئيس الفلسطيني يصل نيويورك للمشاركة بإحياء الأمم المتحدة ذكرى "النكبة"

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت، إلى نيويورك، للمشاركة في إحياء الأمم المتحدة الذكرى السنوية 75 لـ "نكبة" الشعب الفلسطيني ، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وذكر بيان للرئاسة ، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس سيلقي خطابا في مقر الأمم المتحدة بعد غد الاثنين لأول مرة بالتزامن مع ذكرى النكبة.

ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى "النكبة" الفلسطينية، من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.

وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.