تونس.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمحيط كنيس بجزيرة جربة

قتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة عناصر أمنية، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عنصر أمن بمركز للحرس الوطني على أطراف جزيرة جربة فتح النار على زميل له فأرداه قتيلا قبل أن يستولي على الذخيرة محاولا الوصول إلى الكنيس.

وأطلق المهاجم لاحقا النيران على دورية أمنية بمحيط الكنيس مخلفا 6 إصابات في صفوف عناصر الأمن توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه، بينما قامت الدورية الأمنية بتصفية المهاجم.

كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من المدنيين (فرنسي وتونسي) من بين الزائرين للكنيس وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف البيان: "تؤكّد وزارة الداخلية أنه تم تطويق المعبد (الكنيس) وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه" ، مشيرة إلى استمرار البحث للوقوف على دوافع هذا "الاعتداء الغادر والجبان".

من جهتها أعلنت السفارة الفرنسية في تونس اليوم الأربعاء أنها أنشأت "وحدة أزمة" وخط طوارئ ساخن بعد مقتل 5 أشخاص بينهم فرنسي في حادث إطلاق النار في جزيرة جربة.

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر على تويتر، إنّ "الولايات المتحدة تندّد بالهجوم الذي وقع في تونس.

وهذا أول هجوم يشهده محيط الكنيس منذ التفجير الإرهابي عام 2002 الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم 14 ألمانيا.

