عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى».. وقيود على دخول الفلسطينيين

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، أمس، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق المسجد.

ووفق الوكالة، فإن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند البوابات الخارجية للمسجد، وأشارت إلى انطلاق دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى «يوم توحيد القدس»، الموافق 18 مايو الجاري.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة سبعة فلسطينيين، أمس، خلال مواجهات اندلعت عقب هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة في بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الإصابات وقعت بالرصاص المطاطي ووصفت حالة إحداها بأنها خطيرة فيما أصيب آخرون بالاختناق في مواجهات احتجاجاً على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، وسبق أن تعرضت للهدم عام 2017 وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص.

ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بهدم المدرسة، واصفة ما حدث بأنه «جريمة بشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية».

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من نابلس وجنين، وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات إسرائيلية اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل، بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاركة في هجمات مسلحة.