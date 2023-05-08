9 قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

قُتل تسعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن سبعة آخرين خارج مركز تجاري بأحد ضواحي مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، على يد مسلح مجهول الهوية.

وأكد قائد شرطة المدينة بريان هارفي، في تصريحات أدلى بها أن بعض الضحايا هم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم الخمس سنوات. وكشف أن مطلق النار مجهول الهوية، كان يرتدي بزة عسكرية، وتعتقد الشرطة أنه كان قد تصرف بمفرده.

وأوضح أن ضابط شرطة اشتبك مع المشتبه به وقام بتحييده أثناء إطلاقه للنار خارج المجمع التجاري الضخم في ضاحية ألين الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال دالاس، مساء أول من أمس، فيما وصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إطلاق النار الجماعي بـ«المأساة»، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو مدى الرعب الذي هيمن على المتسوقين وموظفي المتاجر وقد شوهدوا وهم يهرعون إلى مواقف السيارات للهروب من إطلاق النار.