توقعات بعودة سورية للجامعة العربية خلال اجتماعها "الوزاري" اليوم

قال متحدث باسم جامعة الدول العربية إن من المتوقع أن يوافق وزراء الخارجية العرب على استعادة سورية لمقعدها بالجامعة في اجتماعهم اليوم الأحد، مما يدعم الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن من المتوقع تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 مايو في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات وشروط السماح لسورية بالعودة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع كبار الدبلوماسيين الإقليميين في الأردن لمناقشة خارطة طريق لإعادة سورية إلى الجامعة، مع استمرار التهدئة في الصراع.

ولم تصدر الجامعة العربية بيانا يوضح شروط عودة سورية. ومع ذلك، قال خبراء إن المملكة العربية السعودية والمنطقة أعطتا الأولوية على الأرجح للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة .