محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان تشارلز بمناسبة تتويجه ملكاً

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه رسمياً ملكاً لبريطانيا.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا».

من جانبه هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم.. دولة الإمارات والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية عريقة.. ونتطلع لتطويرها لمستويات جديدة خلال عهد الملك الجديد».

من جهة أخرى، حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في «قصر باكنغهام».

ونقل سموه إلى الملك تشارلز الثالث تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتهنئة سموّه له بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، معرباً عن خالص تمنياته للملك بالتوفيق في مهامّه الملكية، ومُتمنياً للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.

وأعرب سموه عن حرص قيادة الدولة على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسعيها إلى الارتقاء بها وتعزيزها من أجل بناء مستقبل أفضل بين البلدين.