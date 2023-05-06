منصور بن زايد يحضر مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في العاصمة البريطانية لندن، مراسم الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في "قصر باكنغهام".



ونقل سموه إلى الملك تشارلز الثالث تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتهنئة سموّه له بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، معرباً عن خالص تمنياته للملك بالتوفيق في مهامّه الملكية، ومُتمنياً للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد.

وأعرب سُموه عن حرص قيادة الدولة على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسعيها إلى الارتقاء بها وتعزيزها من أجل بناء مستقبلٍ أفضل بين البلدين.

وأشار سموه إلى الدور الكبير الذي قامت به الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسخت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي تشهد خلال عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المزيد من الازدهار والنماء.

حضر حفل الاستقبال قادة الدول والحكومات.