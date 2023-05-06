شجار بين الوفدين الروسي والأوكراني في اجتماع قمة بأنقرة

لكمَ مندوب أوكراني عضواً في الوفد الروسي في وجهه خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجرى تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

وأظهر مقطع فيديو، نشره مسؤول أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شجاراً نشب بين الوفدين الأوكراني والروسي، أول من أمس، في ردهة بمبنى البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، حيث كان يعقد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، واضطر مشاركون إلى الفصل بينهما بعد المشاجرة.

ونشر المندوب الأوكراني أولكسندر ماريكوفسكي، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو يضرب مسؤولاً روسياً ويعيد العلم الأوكراني، على هامش اجتماع للدول المطلة على البحر الأسود في العاصمة التركية.

وشوهد ماريكوفكسي وهو يحمل علماً أوكرانياً ويقف خلف مندوب روسي، خلال جلسة تصوير، فيما كان المندوب الروسي يرفع العلم الأزرق والأصفر. ولاحق ماريكوفسكي المندوب الروسي، ليتنزع منه العلم ويضربه.

ونشر البرلمان التركي صوراً للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث من قبل «بعض الأعضاء» من الوفد الأوكراني ووصفه بأنه غير مقبول.