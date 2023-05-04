النمسا تسجل معدلا قياسيا جديدا للتوظيف مع زيادة طفيفة في معدل التضخم

سجلت النمسا أعلى معدل توظيف على الإطلاق بلغ أكثر من 3.9 مليون موظف وعامل، وتجاوز عدد الوظائف المستوى المسجل قبل تفشي وباء كورونا في عام 2019، بواقع نحو 5%، وسجل رقما قياسيا جديداً.

وقال مارتن کوشر وزير العمل والاقتصاد النمساوي : " نسجل حاليا رقما قياسيا للتوظيف مع أكثر من 3.9 مليون موظف"، وأوضح أن نحو 77.5% من سكان النمسا يعملون ولديهم وظائف، وأرجع السبب الرئيس وراء تحقيق الرقم القياسي الجديد إلى زيادة نسبة عمل السيدات إلى 71.6%، وتسجيل معدل توظيف بلغ %83.3 بالنسبة لفئة الرجال.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم في النمسا لكن بشكل طفيف بلغ 0.6% في شهر أبريل المنقضي، على أساس شهري، وفقا لأحدث أرقام رسمية صدرت عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، كشفت عن ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8% في شهر أبريل.

وأرجع توبیاز توماس، مدير مكتب الإحصاءات النمساوي، الأسباب الرئيسة وراء عودة معدل التضخم للارتفاع مجدداً في شهر أبريل، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في مجالات السفر والسياحة والخدمات وقطاع الترفيه والمطاعم.

وأفاد الخبير المتخصص في مجال الإحصاءات الاقتصادية، أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.6% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفع بنسبة 1% على أساس شهري مقارنة بشهر مارس.