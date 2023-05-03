روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لإغتيال بوتين بطائرتين مسيرتين

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين" واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وقال الكرملين إن القوات العسكرية والأمنية الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين قبل أن تتمكنا من تنفيذ الضربة.

وأضاف في بيان نقلته وكالات أنباء روسية حكومية إنه لم تقع إصابات. وأضاف الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين في أمان وواصل العمل وفقا لجدول أعماله دون تغيير.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية. لم يقدم الكرملين أي دليل على الحادث المعلن عنه، وتضمن بيانه القليل من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن البيان قوله إن الكرملين يعتبر هذا التطور محاولة متعمدة لاغتيال بوتين قبل يوم النصر الذي تحتفل به روسيا في 9 مايو .

وذكر تقرير تاس نقلا عن البيان أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد ”متى وأينما تراه مناسبا”.